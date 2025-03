Motorista morre preso às ferragens em acidente na PA-256 Caminhão carregado de soja tombou em curva Balanço Geral Pará|Do R7 27/03/2025 - 18h47 (Atualizado em 27/03/2025 - 18h47 ) twitter

Um motorista morreu após seu caminhão tombar na rodovia PA-256, no Pará. O veículo, carregado com soja, perdeu o controle em uma curva - devido ao excesso de peso. A cabine foi destruída e o condutor ficou preso às ferragens, morrendo antes da chegada do resgate.

Polícia Rodoviária e Bombeiros atuaram no local.