Motorista reage a tentativa de assalto e bandido atira contra carro em Belém Um dos criminosos, armado, tentou fazer com que a vítima abaixasse o vidro do veículo, mas ela acelerou e entrou na residência Balanço Geral Pará|Do R7 21/08/2025 - 16h56 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher escapou por pouco de uma tentativa de assalto em Belém (PA). Ao chegar em casa de carro, ela foi abordada por dois homens em uma moto. Um dos criminosos, armado, tentou fazer com que a vítima abaixasse o vidro do veículo, mas ela acelerou e conseguiu escapar. O criminoso disparou contra a motorista e o tiro atingiu o vidro traseiro do carro.