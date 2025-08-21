Motorista reage a tentativa de assalto e bandido atira contra carro em Belém
Um dos criminosos, armado, tentou fazer com que a vítima abaixasse o vidro do veículo, mas ela acelerou e entrou na residência
Uma mulher escapou por pouco de uma tentativa de assalto em Belém (PA). Ao chegar em casa de carro, ela foi abordada por dois homens em uma moto. Um dos criminosos, armado, tentou fazer com que a vítima abaixasse o vidro do veículo, mas ela acelerou e conseguiu escapar. O criminoso disparou contra a motorista e o tiro atingiu o vidro traseiro do carro.