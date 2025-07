Motoristas infratores são perseguidos por policiais no Pará Incidentes aconteceram em Curionópolis e Itaituba Balanço Geral Pará|Do R7 02/07/2025 - 16h23 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante uma blitz do DETRAN em Curionópolis (PA), um motorista fugiu em alta velocidade e acabou colidindo com uma viatura. O incidente foi registrado por um pedestre. Em Itaituba (PA), outro motorista, sem CNH e com crianças a bordo, também desrespeitou a ordem de parada ao dirigir na contramão. Ambos foram presos e responderão pelas infrações.