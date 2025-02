Mulher com ficha criminal extensa é presa por roubo de celulares Após várias denúncias, suspeita foi capturada por furtar aparelhos de pessoas que anunciavam na internet Balanço Geral Pará|Do R7 07/02/2025 - 14h35 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h35 ) twitter

Uma mulher, com uma extensa ficha criminal, foi presa novamente no Pará por usar uma identidade falsa e roubar celulares. Ela atraía pessoas que anunciavam aparelhos para venda na internet, fingia interesse na compra e, com a ajuda de um comparsa, realizava o furto.

A prisão foi possível após várias vítimas realizarem denúncias na 1ª Seccional Urbana da Sacramenta.