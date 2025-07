Mulher e adolescente morrem em colisão entre rabeta e barco no Rio Pacajá Acidente aconteceu na região de Portel, no Marajó (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 21/07/2025 - 15h41 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h41 ) twitter

Duas pessoas morreram após uma rabeta e um barco colidirem no Rio Pacajá, em Portel, no Marajó (PA). Os corpos das vítimas, uma mulher e um adolescente, foram encontrados na manhã de segunda-feira (21). Um dos passageiros da rabeta e o condutor do barco saíram ilesos. O acidente está sendo investigado.