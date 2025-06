Mulher é atingida com golpes de faca pelo companheiro em Santarém (PA) Câmeras de segurança registraram o ataque covarde, que resultou em sete facadas Balanço Geral Pará|Do R7 18/06/2025 - 17h21 (Atualizado em 18/06/2025 - 17h21 ) twitter

Em Santarém, no oeste do Pará, um homem foi preso em flagrante após esfaquear uma mulher dentro de um mercadinho no bairro de Uruará. Câmeras de segurança registraram o ataque covarde, que resultou em sete facadas. A vítima, em desespero, pediu socorro e foi socorrida por populares e pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O agressor foi levado à delegacia especializada e está à disposição da justiça.