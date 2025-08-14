Mulher é detida com cocaína em abordagem policial em Belém (PA)
Dentro da mochila dela foram encontradas 90 porções da droga e 49 reais
Durante uma abordagem no bairro do Condor, em Belém (PA), a polícia flagrou uma mulher com uma mochila suspeita. Dentro, foram encontradas 90 porções de cocaína e 49 reais. Detida pela segunda vez por tráfico, ela alegou que a droga era para consumo próprio. O caso levanta questões sobre saúde pública e segurança, destacando a necessidade de apoio comunitário para combater o tráfico.