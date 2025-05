Mulher é presa após colocar fogo na própria casa com os filhos dentro Segundo os vizinhos, que resgataram as crianças, a suspeita é usuária de drogas Balanço Geral Pará|Do R7 16/05/2025 - 15h21 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h21 ) twitter

Uma mulher foi presa em flagrante após colocar fogo na própria casa com os filhos dentro. O incidente ocorreu na manhã de hoje (16), próximo à Travessa Quintino Bocaiúva, em Belém (PA). Quando os policiais chegaram no local, encontraram a mulher visivelmente alterada. Segundo os vizinhos, que resgataram as crianças, a suspeita é usuária de drogas e essa não foi a primeira vez que ela provocou um incêndio.