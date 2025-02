Mulher é presa no Jurunas, em Belém, transportando cocaína em mochila infantil Suspeita, que já estava sendo investigada, confessou o envolvimento no tráfico e foi levada para a delegacia Balanço Geral Pará|Do R7 21/02/2025 - 13h51 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h51 ) twitter

Uma mulher foi presa em flagrante no bairro do Jurunas, em Belém, no Pará, ao ser flagrada transportando cocaína em uma mochila infantil, com a droga escondida em uma lancheira.

A tentativa de passar despercebida pela polícia foi frustrada, pois, conforme o delegado da Polícia Civil, a suspeita já estava sendo investigada há algum tempo. Durante a abordagem, ela não resistiu, confessou como realizava o tráfico e foi levada para a delegacia