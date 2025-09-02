Mulher é presa por aplicar golpes em idosos no Pará As vítimas, atraídas por falsas promessas de créditos bancários, acabavam com múltiplos empréstimos em seus nomes Balanço Geral Pará|Do R7 02/09/2025 - 16h33 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h33 ) twitter

Uma mulher foi presa por aplicar golpes em idosos no Pará. O delegado Henrique Inácio revelou que a criminosa fazia parte de uma quadrilha que já lesou cerca de 30 pessoas em várias cidades. As vítimas, atraídas por falsas promessas de créditos bancários, acabavam com múltiplos empréstimos em seus nomes. A polícia alerta para a importância de verificar a autenticidade das empresas antes de fechar negócios.