Mulher sobrevive a 10 facadas do ex-companheiro no Marajó (PA) Vítima fingiu-se de morta para escapar do agressor Balanço Geral Pará|Do R7 27/03/2025 - 18h52 (Atualizado em 27/03/2025 - 18h52 )

Uma mulher sobreviveu a um ataque brutal no arquipélago do Marajó (PA), onde foi esfaqueada pelo menos dez vezes pelo ex-companheiro. O agressor, que não aceitava o fim do relacionamento, forçou-a para uma embarcação antes do ataque. A vítima fingiu-se de morta para sobreviver e denunciou o caso.

O homem foi preso e responderá por tentativa de feminicídio.