Nova vítima denuncia frentista acusado de atacar adolescente em banheiro
Após a prisão em flagrante do suspeito, uma jovem procurou a polícia e relatou ter sido importunada sexualmente em um ponto de ônibus
Uma nova vítima denunciou o frentista acusado de tentar abusar de uma adolescente em um posto de combustíveis no Pará. Após a prisão em flagrante do suspeito, uma jovem procurou a polícia e relatou ter sido importunada sexualmente por ele em um ponto de ônibus. A polícia investiga o caso e incentiva outras possíveis vítimas a denunciarem.