Nova vítima denuncia frentista acusado de atacar adolescente em banheiro

Após a prisão em flagrante do suspeito, uma jovem procurou a polícia e relatou ter sido importunada sexualmente em um ponto de ônibus

Balanço Geral Pará|Do R7

Uma nova vítima denunciou o frentista acusado de tentar abusar de uma adolescente em um posto de combustíveis no Pará. Após a prisão em flagrante do suspeito, uma jovem procurou a polícia e relatou ter sido importunada sexualmente por ele em um ponto de ônibus. A polícia investiga o caso e incentiva outras possíveis vítimas a denunciarem.

