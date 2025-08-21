Nova vítima denuncia frentista acusado de atacar adolescente em banheiro Após a prisão em flagrante do suspeito, uma jovem procurou a polícia e relatou ter sido importunada sexualmente em um ponto de ônibus Balanço Geral Pará|Do R7 21/08/2025 - 16h54 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma nova vítima denunciou o frentista acusado de tentar abusar de uma adolescente em um posto de combustíveis no Pará. Após a prisão em flagrante do suspeito, uma jovem procurou a polícia e relatou ter sido importunada sexualmente por ele em um ponto de ônibus. A polícia investiga o caso e incentiva outras possíveis vítimas a denunciarem.