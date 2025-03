Operação Atena intensifica combate à criminalidade no Pará Ações já resultaram em apreensão de drogas, recuperação de celulares roubados e detenção de suspeitos Balanço Geral Pará|Do R7 07/03/2025 - 17h12 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h12 ) twitter

A Operação Atena, coordenada pela Polícia Militar, está em andamento na área do CPC2, com foco no combate a crimes violentos, como homicídios e feminicídios. A iniciativa, que inclui reforço policial em áreas estratégicas, já registrou avanços, como a apreensão de drogas, a recuperação de celulares roubados e a detenção de suspeitos.

A presença constante de agentes em locais como a região de Augusto Montenegro tem fortalecido a sensação de segurança entre os moradores. A operação segue atuando para reduzir os índices criminais no estado.