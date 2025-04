Operação da PF desarticula tráfico internacional de drogas Grupo recebia entorpecentes de países como Paraguai e Bolívia e utilizava o Pará como rota de armazenamento e distribuição Balanço Geral Pará|Do R7 09/04/2025 - 17h59 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h59 ) twitter

A Polícia Federal realizou uma operação significativa para desmantelar um esquema de tráfico internacional de drogas, utilizando o Pará como rota de armazenamento e distribuição.

A operação, deflagrada em Cascavel, no Paraná, envolveu cerca de oitenta agentes e focou em uma organização criminosa com atuação no Brasil e no exterior.

O grupo recebia entorpecentes de países como Paraguai e Bolívia, utilizando rotas estratégicas e lavagem de dinheiro.

Investigações iniciadas em julho de 2023 resultaram em 8 flagrantes, com 2 membros foragidos na Alemanha.

A operação incluiu 54 medidas cautelares, visando combater o crime organizado e garantir que os responsáveis sejam levados à justiça.