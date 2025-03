Operação Dama do Tráfico prende sete e apreende drogas no Amapá Mulher liderava esquema interestadual de tráfico com empresas de fachada Balanço Geral Pará|Do R7 26/03/2025 - 18h47 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil do Amapá cumpriu sete mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão na operação Dama do Tráfico. O esquema, chefiado por uma mulher, atuava no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro usando contas de laranjas e empresas fantasmas em vários estados, incluindo Pará e São Paulo.

As investigações, que contaram com apoio de policiais do Pará, continuam para desarticular toda a rede criminosa.