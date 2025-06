Paciente esfaqueado pula muro e foge de hospital em Santarém (PA) Segundo informações, o homem, Josué Silva, de 26 anos, havia sido agredido por furtar R$ 100 Balanço Geral Pará|Do R7 27/06/2025 - 16h50 (Atualizado em 27/06/2025 - 16h50 ) twitter

Um paciente esfaqueado fugiu do Hospital Regional do Tapajós, em Santarém (PA). Mesmo ferido e com esparadrapos pelo corpo, Josué Silva, de 26 anos, pulou o muro da unidade de saúde e foi embora. Segundo informações, Josué havia sido agredido por um outro homem, identificado como Jonas Machado, que o acusou de furtar R$ 100. A Polícia Civil agora investiga tanto o crime quanto a fuga.