Pacientes sofrem com superlotação e horas de espera na UPA de Icoaraci (PA) A equipe da RECORD tentou conversar com funcionários da unidade de saúde, mas não obteve retorno sobre a demora no atendimento Balanço Geral Pará|Do R7 03/09/2025 - 16h41 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h41 )

A UPA de Icoaraci (PA) tem enfrentado críticas severas devido à superlotação, falta de medicamentos e informações. Os pacientes relatam horas de espera e condições precárias no atendimento. A equipe da RECORD tentou conversar com funcionários da unidade de saúde, mas não obteve retorno sobre o motivo da demora no atendimento. A população clama por melhorias urgentes na UPA.