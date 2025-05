Pai e filho de 4 anos são brutalmente agredidos a mando da mãe da criança O ataque, que aconteceu em Santarém (PA), foi tão severo que o pai precisou se fingir de morto para sobreviver Balanço Geral Pará|Do R7 13/05/2025 - 16h23 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um pai e o filho de 4 anos foram brutalmente agredidos por um grupo de homens em Santarém (PA). O ataque foi tão severo que o pai precisou se fingir de morto para sobreviver. Segundo testemunhas, a mãe da criança e ex-companheira do homem estava no local e foi a mandante do crime. A polícia está investigando o caso, que envolve lesão corporal e poderia ter resultado em homicídio.