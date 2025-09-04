Logo R7.com
Paraense desaparece durante viagem internacional e família teme envolvimento com o tráfico

Derinaldo Vaz saiu de Barcarena (PA) após aceitar uma proposta de trabalho no exterior

Balanço Geral Pará|Do R7

Um jovem de 19 anos desapareceu durante uma viagem internacional. Derinaldo Vaz saiu de Barcarena (PA) após aceitar uma proposta de trabalho no exterior. Ele teria viajado para diversos países, incluindo França, Canadá e Suíça. Sem informações sobre o emprego do jovem, a família teme que ele tenha sido usado como ‘mula’ para o tráfico de drogas.

