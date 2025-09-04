Paraense desaparece durante viagem internacional e família teme envolvimento com o tráfico Derinaldo Vaz saiu de Barcarena (PA) após aceitar uma proposta de trabalho no exterior Balanço Geral Pará|Do R7 04/09/2025 - 20h03 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem de 19 anos desapareceu durante uma viagem internacional. Derinaldo Vaz saiu de Barcarena (PA) após aceitar uma proposta de trabalho no exterior. Ele teria viajado para diversos países, incluindo França, Canadá e Suíça. Sem informações sobre o emprego do jovem, a família teme que ele tenha sido usado como ‘mula’ para o tráfico de drogas.