Paraense morre pisoteado por touro em rodeio no Mato Grosso José Thaysson da Silva, de 20 anos, estava usando todos os equipamentos de proteção, mas ficou preso na corda americana ao cair do animal Balanço Geral Pará|Do R7 08/07/2025 - 14h54 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h54 )

Um peão paraense morreu após ser pisoteado por um touro durante um rodeio no Mato Grosso. José Thaysson da Silva, de 20 anos, estava usando todos os equipamentos de proteção, mas ficou preso na corda americana ao cair do animal, levando à fatalidade. A organização do evento lamentou a perda e destacou os riscos inerentes ao esporte.