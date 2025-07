Parque Aquático Esplanada das Fontes é a nova sensação do verão em Belém Destinado a crianças de até 12 anos, o espaço tem entrada gratuita e funciona das 8h às 22h Balanço Geral Pará|Do R7 21/07/2025 - 16h08 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h08 ) twitter

O Parque Aquático Esplanada das Fontes, recém-inaugurado no Parque da Cidade em Belém, tornou-se a atração principal do verão paraense. Com piscinas rasas, tobogãs e muita diversão, o espaço é destinado a crianças de até 12 anos e funciona das 8h às 22h. A entrada é gratuita, mas controlada por tempo, garantindo segurança com monitores e salva-vidas.