PF mira grupo que transportava drogas vindas da Bolívia e Paraguai pelo Rio Amazonas Operação denominada 'Antigua' foi deflagrada em Monte Alegre (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 10/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h26 )

A Polícia Federal deflagrou a Operação ‘Antígua’, em Monte Alegre (PA), com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas.

O esquema envolvia importação de cocaína da Bolívia e do Paraguai, utilizando rotas fluviais pelo Rio Amazonas e veículos de luxo com compartimentos ocultos no Paraná.

A operação destacou a complexidade e a estrutura bem organizada do tráfico, que incluía lavagem de dinheiro e distribuição para diversos estados brasileiros.