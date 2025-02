Polícia prende no Rio de Janeiro mandante da morte do ex-PM “Cilinho” Roberta Miranda, integrante de facção criminosa, estava foragida desde o assassinato em 2023 Balanço Geral Pará|Do R7 24/01/2025 - 15h04 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Rio de Janeiro (RJ), a Polícia prendeu Roberta Miranda, apontada como a mandante do assassinato do ex-policial militar “Cilinho”, morto em 2023.

Integrante de uma facção criminosa, Roberta estava escondida na capital fluminense e agora será responsabilizada pelo crime que chocou a comunidade.