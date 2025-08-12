Polícia prende suspeito de assassinar empresário em Moju (PA)
O caso aconteceu em abril, quando Anderson Ferraz, de 45 anos, foi morto na frente da esposa e da enteada
Um homem foi preso suspeito de ser o assassino do empresário Anderson Costa, de 45 anos. O caso aconteceu em abril, em Moju (PA), quando o acusado sequestrou o empresário e a família dele na PA-252. Enquanto manteve as vítimas refém, ele também estuprou a esposa e a enteada de Anderson, que foi morto a tiros. A polícia investiga a ligação do suspeito com outros crimes sexuais na área.