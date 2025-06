Polícia prende vigilante que assassinou a companheira e o amante dela em Belém Crime aconteceu no dia 3 de maio, no bairro da Castanheira; o suspeito, Mário Lima, responderá por homicídio e feminicídio Balanço Geral Pará|Do R7 03/06/2025 - 15h02 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h04 ) twitter

Foi preso o vigilante acusado de assassinar a tiros a companheira e o amante dela. O crime aconteceu no dia 3 de maio, no bairro da Castanheira, em Belém (PA), quando o suspeito, Mário Lima, abordou e realizou vários disparos contra Rose e Rosivaldo, que estavam em um carro. Após investigações, a polícia confirmou a autoria do crime. Mário responderá por homicídio e feminicídio.