Polícia recupera embarcação roubada no Acará (PA) Proprietário foi amarrado e levado por criminosos, mas conseguiu escapar; polícia busca suspeitos Balanço Geral Pará|Do R7 18/03/2025 - 19h17 (Atualizado em 18/03/2025 - 19h17 )

A Polícia recuperou uma embarcação roubada no Acará (PA). O crime ocorreu durante a madrugada desta terça-feira (18), quando criminosos invadiram a casa do proprietário, amarraram-no e o levaram no barco.

A vítima conseguiu escapar pulando na água e foi resgatada por um amigo que passava próximo ao local.

A polícia fluvial encontrou a embarcação à deriva e está em busca dos criminosos.