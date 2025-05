Policial civil é executado no meio da rua em Belém Segundo a polícia, o crime foi articulado por três pessoas; duas delas morreram em uma intervenção e o atirador está foragido Balanço Geral Pará|Do R7 12/05/2025 - 15h18 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h18 ) twitter

Um policial civil foi executado no bairro Guamá, em Belém (PA). Ediel Bittencourt estava na porta do comércio da esposa, no cruzamento da rua Augusto Corrêa com a Passagem Marinho, quando foi surpreendido por um bandido armado Ele foi atingido por cerca de 12 tiros. Segundo a polícia, o crime foi articulado por três pessoas. Duas delas morreram em uma intervenção e o atirador, Ivair Nascimento, está foragido.