Policial é morto com a própria arma após detento escapar de cela no Amapá O agente, Maison Viana, teve a arma roubada pelo bandido e foi alvejado com vários tiros; ele estava esperando um filho com a esposa Balanço Geral Pará|Do R7 25/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h39 )

Um criminoso identificado como Lucas de Souza matou um policial civil após escapar da cela de uma delegacia no Amapá. O agente, Maison Viana, teve a arma roubada pelo bandido e foi alvejado com vários tiros. Depois de matar o policial, o suspeito fugiu, invadiu uma casa e fez uma família refém por 17 horas. Após negociações, o criminoso se entregou. O policial morto estava esperando um filho com a esposa.