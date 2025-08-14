Policial usa arma sem numeração em caso de legítima defesa Investigação revelou que homem morto, acreditando na infidelidade da esposa, havia premeditado o crime Balanço Geral Pará|Do R7 14/08/2025 - 16h40 (Atualizado em 14/08/2025 - 16h40 ) twitter

O inquérito sobre a morte do personal trainer Alberto Quintela e do sargento Rodrigo Alves, em maio deste ano, concluiu que o sargento Luiz Carlos agiu em legítima defesa de terceiro. A investigação revelou que Rodrigo, acreditando na infidelidade da esposa, premeditou o crime. A arma usada, um revólver calibre 38, estava sem registro. A polícia sugere arquivamento do caso.