Policial usa arma sem numeração em caso de legítima defesa
Investigação revelou que homem morto, acreditando na infidelidade da esposa, havia premeditado o crime
O inquérito sobre a morte do personal trainer Alberto Quintela e do sargento Rodrigo Alves, em maio deste ano, concluiu que o sargento Luiz Carlos agiu em legítima defesa de terceiro. A investigação revelou que Rodrigo, acreditando na infidelidade da esposa, premeditou o crime. A arma usada, um revólver calibre 38, estava sem registro. A polícia sugere arquivamento do caso.