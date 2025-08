Prefeito de Ananindeua (PA) é afastado do cargo durante operação do MP A Operação ‘Hades’ investiga fraudes em licitações e corrupção envolvendo agentes públicos e empresários Balanço Geral Pará|Do R7 05/08/2025 - 15h50 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h50 ) twitter

O prefeito de Ananindeua (PA), Daniel Santos, foi afastado do cargo durante uma operação do Ministério Público em parceria com o GAEC. A Operação ‘Hades’ investiga fraudes em licitações e corrupção envolvendo agentes públicos e empresários. Daniel Santos, que é pré-candidato ao governo do estado, agora busca comprovar sua inocência.