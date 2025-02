Procurado pela justiça do Rio de Janeiro é capturado em Marituba (PA) Após denúncia, homem foi preso em operação conjunta da Polícia Militar do Pará e o 29º Batalhão Balanço Geral Pará|Do R7 27/02/2025 - 17h45 (Atualizado em 27/02/2025 - 17h45 ) twitter

A Polícia Militar do Pará, em colaboração com o 29º Batalhão, prendeu um homem procurado por crimes cometidos no Rio de Janeiro. O suspeito foi localizado no município de Marituba (PA) após denúncia e uma operação coordenada entre os batalhões locais.

Por meio da parceria entre as forças de segurança, o criminoso foi preso e está à disposição da justiça.