Projeto leva inclusão e passeios com bicicletas adaptadas no Parque do Utinga (PA)

O projeto Ponto de Apoio promove inclusão e lazer para pessoas com mobilidade reduzida no Parque do Utinga, em Belém (PA), com bicicletas adaptadas. A cada 15 dias, voluntários realizam passeios para idosos, deficientes e gestantes. Criado em 2018, o projeto já fez mais de 2 mil atendimentos e conta com 70 voluntários transformando vidas.