Saiba quem são os estudantes da UFPA que morreram em acidente na BR-153

Os três alunos da UFPA que morreram em um acidente na BR-153, em Goiás, foram identificados como Welfesom Campos Alves, estudante do curso de Multimídia; Leandro Souza Dias, estudante de Farmácia; e Ana Letícia Araújo Cordeiro, estudante de Pedagogia. Além deles, o motorista do ônibus e o motorista do caminhão também vieram a óbito. A UFPA decretou luto oficial de três dias e está prestando apoio às famílias das vítimas.