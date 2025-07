Sete funerárias são interditadas por descarte irregular de resíduos Segundo informações, as funerárias despejavam sangue e formol nos bueiros da região, sem tratamento adequado, durante o embalsamento de corpos Balanço Geral Pará|Do R7 03/07/2025 - 16h20 (Atualizado em 03/07/2025 - 16h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil interditou sete funerárias no bairro do Mangueirão, em Belém (PA), por descarte irregular de resíduos químicos e biológicos. Segundo informações, as funerárias despejavam sangue e formol nos bueiros da região, sem tratamento adequado, durante o embalsamento de corpos. Os responsáveis pelos locais foram autuados e podem enfrentar até cinco anos de reclusão.