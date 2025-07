Sucuri gigante é avistada por moradores em canal de Belém A Polícia Ambiental foi acionada e planeja uma inspeção no local para resgatar o animal com segurança Balanço Geral Pará|Do R7 01/07/2025 - 16h44 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h46 ) twitter

Uma sucuri foi avistada por moradores no Canal da Leal Martins, que fica no bairro do Marco, em Belém (PA). A Polícia Ambiental foi acionada e planeja uma inspeção no local para resgatar o animal com segurança. A orientação é que a população não tente se aproximar ou capturar o animal.