Suspeito armado invade casa enquanto moradora dormia A invasão foi descoberta pela vítima na manhã seguinte, após checar as imagens da câmera de segurança Balanço Geral Pará|Do R7 14/07/2025 - 16h14 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um criminoso invadiu uma residência durante a madrugada de domingo (13), no bairro do Jurunas, em Belém (PA). A invasão foi descoberta pela moradora na manhã seguinte, após checar as imagens da câmera de segurança. O suspeito, que estava armado com uma faca, entrou pela janela da casa enquanto a vítima dormia. O caso foi registrado na polícia, mas o invasor ainda não foi preso.