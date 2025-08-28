Suspeito de atear fogo em companheira tenta forjar a própria morte em Itaituba (PA) A polícia desvendou a farsa e conseguiu localizar o agressor em um local de difícil acesso Balanço Geral Pará|Do R7 28/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h38 ) twitter

A polícia prendeu o homem acusado de atear fogo na companheira em um garimpo de Itaituba (PA). A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o crime, o suspeito, José Vinícius Vasconcelos, fingiu ter sido linchado e forjou a própria morte para tentar escapar da justiça. A polícia desvendou a farsa e conseguiu localizar o agressor em um local de difícil acesso.