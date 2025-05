Suspeito de participar em chacina do Bar da Vanda é morto a tiros Corpo de Jailson Costa Serra foi encontrado dentro de um carro no bairro de Curuçambá, em Ananindeua (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 30/05/2025 - 16h35 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h35 ) twitter

Foi encontrado morto Jailson Costa Serra, um dos suspeitos de envolvimento na chacina do Bar da Vanda em 2019. O corpo dele estava dentro de um carro no bairro de Curuçambá, em Ananindeua (PA). Segundo informações, criminosos chegaram de moto e efetuaram disparos contra Jailson, que morreu no local. A polícia investiga a ligação entre o crime e o passado de Jailson.