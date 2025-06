Suspeitos de envolvimento em morte de adolescente são presos Operação ‘Muralha’, da Polícia Civil, realizou cinco prisões e 20 mandados de busca e apreensão Balanço Geral Pará|Do R7 05/06/2025 - 15h14 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h14 ) twitter

A Operação ‘Muralha’, da Polícia Civil, prendeu cinco suspeitos de integrar uma facção criminosa na região metropolitana de Belém (PA), incluindo três envolvidos na morte de um adolescente durante uma tentativa de assalto. A ação contou com 20 mandados de busca e apreensão. As investigações continuam para responsabilizar os mandantes do crime.