Suspeitos de integrar facção são presos após onda de assassinatos em Altamira (PA) A ação, que começou à tarde e se estendeu pela noite, buscava cumprir mandados de prisão preventiva Balanço Geral Pará|Do R7 21/05/2025 - 16h47 (Atualizado em 21/05/2025 - 16h47 )

Em uma operação conjunta, as Polícias Civil e Militar prenderam dois suspeitos ligados a uma facção criminosa, em Altamira (PA). A ação, que começou à tarde e se estendeu pela noite, buscava cumprir mandados de prisão preventiva. Os suspeitos tentaram se esconder em uma área de mata, mas foram localizados e detidos. A operação faz parte de um esforço para conter o avanço de facções criminosas e a onda de assassinatos na região. Samuel Pinto Santos, conhecido como ‘Leão’, é apontado como figura de alta relevância no crime organizado local. A prisão dos suspeitos foi comunicada à comarca de Senador José Porfírio e as investigações continuam para identificar ligações com homicídios recentes.