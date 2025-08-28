Taradão de Marituba: foto do suspeito é divulgada após conclusão do inquérito
O homem, identificado como Caio Viegas, poderá ser indiciado por estupro de vulnerável
A polícia concluiu o inquérito sobre o caso do homem acusado de importunar sexualmente uma criança em Marituba (PA). O suspeito, Caio Viegas, poderá ser indiciado por estupro de vulnerável, visto que o ato libidinoso foi praticado contra uma criança menor de 14 anos. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público, que decidirá sobre a denúncia.