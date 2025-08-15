Taradão de Marituba (PA): novas vítimas denunciam o suspeito à polícia
Uma delas, hoje maior de idade, denunciou ter sido abusada por ele quando tinha 12 anos
Novas vítimas do suspeito de importunar sexualmente uma criança de 10 anos, em Marituba (PA), procuraram a polícia. Uma delas, hoje maior de idade, denunciou ter sido abusada por ele quando tinha 12 anos. Outra vítima relatou que também foi abordada pelo suspeito, no meio da rua, enquanto ele se masturbava dentro de um carro. Ele poderá responder por estupro de vulnerável, importunação e satisfação de lascívia.