Taxista é feito refém por dupla de criminosos armados em Belém
Ele foi obrigado a dirigir o próprio carro enquanto os suspeitos cometeram assaltos pela cidade
Um taxista foi sequestrado e feito refém por dois assaltantes armados em Belém (PA). Ele foi obrigado a dirigir o próprio carro enquanto os criminosos cometeram assaltos pela cidade. A polícia conseguiu interceptar o veículo e negociou a rendição da dupla, formada por um adulto e um adolescente. Com eles, foram apreendidos vários celulares e quantias em dinheiro.