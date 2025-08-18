Taxista é feito refém por dupla de criminosos armados em Belém Ele foi obrigado a dirigir o próprio carro enquanto os suspeitos cometeram assaltos pela cidade Balanço Geral Pará|Do R7 18/08/2025 - 15h52 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um taxista foi sequestrado e feito refém por dois assaltantes armados em Belém (PA). Ele foi obrigado a dirigir o próprio carro enquanto os criminosos cometeram assaltos pela cidade. A polícia conseguiu interceptar o veículo e negociou a rendição da dupla, formada por um adulto e um adolescente. Com eles, foram apreendidos vários celulares e quantias em dinheiro.