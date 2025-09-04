Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Tecnologia ajuda a polícia a recuperar celulares roubados no Pará

O sistema IMEIguard já realizou mais de 37 mil consultas, resultando na recuperação de 1.300 celulares

Balanço Geral Pará|Do R7

No Pará, uma ferramenta exclusiva da segurança pública tem sido essencial para recuperar celulares roubados. O sistema IMEIguard já realizou mais de 37 mil consultas, resultando na recuperação de 1.300 celulares. A polícia alerta que quem for encontrado com celulares roubados poderá responder criminalmente. A colaboração da população é crucial para combater a criminalidade.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.