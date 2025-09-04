Tecnologia ajuda a polícia a recuperar celulares roubados no Pará
O sistema IMEIguard já realizou mais de 37 mil consultas, resultando na recuperação de 1.300 celulares
No Pará, uma ferramenta exclusiva da segurança pública tem sido essencial para recuperar celulares roubados. O sistema IMEIguard já realizou mais de 37 mil consultas, resultando na recuperação de 1.300 celulares. A polícia alerta que quem for encontrado com celulares roubados poderá responder criminalmente. A colaboração da população é crucial para combater a criminalidade.