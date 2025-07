Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros fala sobre acidente na BR-153 Segundo Leonardo Passos, cerca de 15 profissionais da segurança e saúde atuaram no local da colisão, atendendo aproximadamente 75 vítimas Balanço Geral Pará|Do R7 16/07/2025 - 16h46 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h46 ) twitter

A RECORD conversou com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros de Goiás, Leonardo Passos, sobre o acidente na BR-153 que matou três alunos da UFPA e dois motoristas. Segundo ele, cerca de 15 profissionais da segurança e saúde atuaram no local da colisão, atendendo aproximadamente 75 vítimas, entre elas estudantes, docentes e motoristas.