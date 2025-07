Testemunha relata que caminhão trafegava em ziguezague antes de colisão com ônibus Segundo a estudante da UFPA, Nara, o motorista do caminhão responsável pela colisão parecia estar cochilando ao volante Balanço Geral Pará|Do R7 16/07/2025 - 16h23 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma testemunha do acidente que deixou cinco mortos na BR-153, em Goiás, compartilhou detalhes sobre a tragédia. Segundo a estudante da UFPA, Nara, o motorista do caminhão responsável pela colisão parecia estar cochilando ao volante, visto que o veículo estava trafegando em ziguezague na rodovia. Os estudantes estavam indo para um congresso em Goiânia (GO) que contará com a presença do presidente Luíz Inácio Lula da Silva.