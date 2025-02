Theatro da Paz completa 147 anos de história Em mais de um século de história, o teatro recebe artistas nacionais e internacionais no Pará Balanço Geral Pará|Do R7 17/02/2025 - 13h52 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h53 ) twitter

O Theatro da Paz, localizado no Pará, é um dos espaços mais importantes de cultura do Brasil, mantendo essa posição há mais de um século. Com 147 anos de história, o teatro recebe apresentações de artistas nacionais e internacionais, sendo um símbolo da rica tradição artística e cultural do país.

Ao longo dos anos, tem se consolidado como um palco de grandes espetáculos e um ponto de encontro da cultura, marcando a cena cultural do Brasil com sua grandiosidade e relevância.