Torcedores tentam parar ônibus para agredir passageiro com camisa do time rival A vítima precisou trocar a vestimenta para evitar se agredida Balanço Geral Pará|Do R7 14/07/2025 - 15h14 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h14 )

Torcedores do Paysandu tentaram parar um ônibus após avistarem um torcedor rival dentro do coletivo. O jovem, que estava usando uma camisa de time, precisou trocar a vestimenta para evitar ser agredido. A situação foi controlada pela polícia, acionada pelo motorista do ônibus, mas os suspeitos fugiram.