Traficante conhecido é preso na área Pato Macho, em Ananindeua (PA) Com ele, foram apreendidos papelotes de oxi e de cocaína Balanço Geral Pará|Do R7 22/04/2025 - 14h54

Durante uma operação do 30º Batalhão da Polícia Militar em Ananindeua (PA), um traficante conhecido foi detido na área do Pato Macho. Com ele, foram apreendidos papelotes de oxi e de cocaína.

A polícia destaca a importância da colaboração da comunidade para combater o tráfico de drogas, que alimenta outros crimes, como furtos e homicídios.