Traficante disfarçado de trabalhador é preso com drogas em Ananindeua (PA) O suspeito, Eduardo Moreira, estava usando o uniforme de uma concessionária de energia elétrica quando foi preso com 4 kg de maconha Balanço Geral Pará|Do R7 08/08/2025 - 16h28 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia prendeu um homem que fingia ser trabalhador para traficar drogas em Ananindeua (PA). O suspeito, Eduardo Moreira, estava usando o uniforme de uma concessionária de energia elétrica quando foi preso com 4 kg de maconha. No mesmo dia, a polícia conseguiu tirar de circulação o traficante Iuri Gonçalves, que estava com porções de maconha prontas para serem vendidas.