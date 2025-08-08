Traficante disfarçado de trabalhador é preso com drogas em Ananindeua (PA)
O suspeito, Eduardo Moreira, estava usando o uniforme de uma concessionária de energia elétrica quando foi preso com 4 kg de maconha
A polícia prendeu um homem que fingia ser trabalhador para traficar drogas em Ananindeua (PA). O suspeito, Eduardo Moreira, estava usando o uniforme de uma concessionária de energia elétrica quando foi preso com 4 kg de maconha. No mesmo dia, a polícia conseguiu tirar de circulação o traficante Iuri Gonçalves, que estava com porções de maconha prontas para serem vendidas.